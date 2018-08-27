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понедельник, 27 августа, 2018, 10:46 События
Спасатели предупреждают о возможности схода селевых потоков

В понедельник на реках бассейнов Сяна и Днестра ожидается подъем уровней воды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«По данным Укргидрометцентра, 27 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 – 1 м над уровнями на 08:00 час. 25 августа (без негативных последствий)», – говорится в сообщении.

Во время сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах возможно образование селевых потоков.
непогодаГСЧСновости Украины
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2018-08-27 12:37 :27