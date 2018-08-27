Состояние пострадавшего в результате отравления «Новичком» в Британии ухудшилось в больнице

Пострадавшему в результате отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» в городе британском городе Эймсбери Чарльзу Роули, которого повторно госпитализировали 18 августа, стало хуже в больнице.

Об этом заявил брат пострадавшего Мэттью Роули в интервью британскому таблоиду Daily Mirror, – пишет «Тиждень.ua».

По его словам, врачи подозревают у пациента менингит.

В частности, человек не может двигать руками и ногами.

«Я только что говорил с ним по телефону. Судя по его голосу, ему стало хуже. Он сказал, что не может пошевелить руками и ногами и что у него в глазах по-прежнему двоится. Ему трудно говорить, он чувствует себя больным и с трудом ест», – заметил Мэттью Роули.

По мнению брата пациента, он мог подхватить тяжелую болезнь из-за того, что его организм сильно ослаб после месяца лечения от последствий отравления «Новичком».

Отмечается, что Чарли Роули находится в отделении интенсивной терапии в больнице города Солсбери. Его лечат антибиотиками и делают регулярные анализы крови.

Напомним, 25 июля Чарли Роули сообщил, что подарил флакон с ядом, думая, что это духи, Дон Стерджесс, которая погибла в результате отравления.

Как сообщалось, 20 июля выписали из больницы Чарли Роули. А вторая пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджесс умерла 8 июля.

Впоследствии, 13 июля, полиция Британии заявила, что нашла в доме Чарли Роули «маленькую бутылочку» с «Новичком». Брат пострадавшего заявил, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» содержалось во флаконе для духов.

Напомним, 4 июля британские специалисты из контртеррористического подразделения подтвердили, что новый инцидент в городке Эймсбери снова связан с ядовитым веществом «Новичок».

4 июля полиция графства Уилтшир сообщила об отравлении неизвестным веществом в городе Эймсбери, неподалеку от Солсбери. По данным полиции, 30 июня в одном из домов были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Полиция предполагает их возможный контакт с «неизвестным веществом». Места, которые пострадавшие могли посетить перед инцидентом, окружили в качестве меры пресечения.

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