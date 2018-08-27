Солдат срочной службы в «Десне» выпустил себе в голову из автомата 16 пуль, – прокуратура

Солдат срочной службы, которого 7 августа нашли мертвым на страже в Учебном центре «Десна» на Черниговщине, выпустил себе в голову из автомата 16 пуль.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«Во время проведения досудебного расследования был проведен осмотр места происшествия (участка местности на территории объединенных складов вооружения воинской части), в ходе которого установлены обстоятельства, которые свидетельствуют о вероятном самоубийстве погибшего солдата, а именно осуществление им лично выстрелов очередью из автомата в голову. Такие выводы сделаны из положения тела погибшего, расположение оружия и гильз (разлет до 0,5 м), время, необходимое для отстрела 16 патронов (а именно – 1,5 секунды), а также отсутствие следов борьбы, перемещения или волочения тела и тому подобное», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время допроса военнослужащих, проходивших службу по погибшим и непосредственно находились в карауле с ним в тот трагический день, следователи выяснили, что солдат был в хорошем настроении, на семейные проблемы не жаловался, неуставные меры к нему в течение военной службы не применялись. Не выявлено также конфликтов с командованием части или сослуживцами.

Сейчас по представлению военной прокуратуры Деснянского гарнизона Центрального региона Украины назначена судебная почерковедческая экспертиза для установления авторства предсмертных записок. Кроме того, будет проведено еще несколько экспертиз – судебно-медицинская и баллистическая.

На данном этапе расследования следователи планируют завершить допросы сослуживцев погибшего о наличии неуставных взаимоотношений в подразделении, жалоб на семейные и другие жизненные проблемы. Общаться с родственниками солдата с целью в конце концов установить причины его решения свести счеты с жизнью.

Тело солдата срочной службы 1997 г. р., стрелка роты охраны одной из воинских частей, с огнестрельным ранением головы было обнаружено 7 августа около 21 часа во время несения караула на складах оружия.

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