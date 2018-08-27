Снегирев: Пока нереально вернуть Донбасс и вывесить там украинский флаг

Заявление Петра Порошенко о том, что Вооруженные силы Украины смогут сейчас вернуть Донецк и над ним будет развеваться сине-желтый флаг, – как минимум преждевременно. Ведь пока что нет предпосылок относительно возвращения оккупированного Луганска и Донецка, потому что пока это только разговоры.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK говорил сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев.

«Несмотря на заявления Президента Украины относительно возможного введения миротворческих сил и развертывания миротворческой операции или введения временной администрации, об этом пока имеются лишь разговоры. Поэтому Петру Порошенко стоит хорошо подумать, не придется ли ему снова извиняться перед народом Украины за преждевременные обещания вернуть оккупированный Донецк», – сказал Снегирев.

Он отметил, что несмотря на все усилия дипломатической службы, сейчас вопрос введения миротворческой операции буксует.

«Именно поэтому Президент сейчас и не называет точные сроки, потому что стал осмотрительнее. Хотя мы можем говорить о том, что у нас наконец вводится европейская норма и практика, когда человек признает ошибки и извиняется. Более того! Уже даже политтехнологи штаба Порошенко запустили месседж о том, что в Украине европейский президент и в отличие от своего российского коллеги, он все же извинился», – считает эксперт.

Но, по его мнению, стоит называть вещи своими именами, потому что в 2014 году была надежда, что хотя бы над Луганском украинский флаг замаячит.

«У меня как у луганчанина есть вопрос: почему мой родной город, который месяц было заблокирован ВСУ в 2014 году, не был освобожден и уже 22 августа началось наступление россиян на Луганский аэропорт, а 24 августа состоялась трагедия под Лутугино, которая по своим размерам и масштабам сопоставима с иловайской. Но о ней мало говорят, ведь в отличие от иловайской трагедии, по Лутугино даже не создан следственной комиссии», – отметил Снегирев.

По его словам, к сожалению, пока нет механизма возврата оккупированных территорий как на дипломатическом уровне, так и с точки зрения военной силы.

«На мой взгляд, сейчас нереально вернуть Донбасс. Несмотря на то, что наши западные партнеры давят на Украину с целью выполнения Минских соглашений. Даже во время встречи Порошенко с Болтоном последний четко заявил о том, что от Украины будут требовать соблюдения Минских договоренностей. Но пока нет ни дипломатического, ни военного механизма возврата этих территорий, потому что нет дорожной карты», – подчеркнул активист.

На заявления Снегирева отреагировал советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко, который также был в студии. Он считает, что Петр Порошенко в последней своей речи упоминал о Донецке, потому что в тот же день это был день города. Если же говорить о важности возвращения городов, конечно, труднее всего будет с Донецком, а не с Луганском.

«Продолжается дискуссия о том, что нужен имплементационный механизм относительно Минских соглашений, чтобы вернуть оккупированные территории Украине. Речь идет о международной миротворческой миссии, для которой выходом стала бы народная переходная администрация. Она с первого дня функционирования международной миссии перебрала бы власть в свои руки и готовила бы процесс мирной передачи временно оккупированных территорий. Именно таково видение министерства временно оккупированных территорий», – отметил Левченко.

Напомним, по случаю дней Ровно и Донецка на своей странице в Facebook Президент Украины писал, что украинский флаг скоро будет развеваться над Донецком.

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