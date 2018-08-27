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понедельник, 27 августа, 2018, 15:00 Общество
Школьную реформу, из-за нехватки ресурсов, в этом году почувствуют только первоклашки, – Гриневич

Полноценная реформа образования не коснется нынешних 2-11 классов из-за ограниченных ресурсов. То есть сейчас изменения почувствуют первоклашки и те, кто придет после них.

Это рассказала министр образования Лилия Гриневич, сообщает Украинская правда. Жизнь.

«Это вопрос ресурсов человеческих и материальных», – отметила Гриневич.

По ее словам, если бы были ресурсы, можно было бы начать реформировать одновременно первый и пятые классы и запускать 3-летнюю старшую профильную школу – 10-й класс.

«Тогда наша реформа шла бы более быстрыми темпами. Мы выбрали наиболее мягкий и медленный вариант – я это признаю», – пояснила министр образования.

Возможно, когда-нибудь мы придем к стадии, когда Украина будет готова, будет иметь ресурсы и принятие общества, которое потребует ускорить реформу – ввести не только первый класс, но и старшую трехлетнюю профильную школу и новую базовую школу».

Впрочем, Гриневич рассказала, что сейчас в школах внедряют активные формы обучения.

«Это стало важной темой, мы делаем доступными все наши дистанционные курсы для всех педагогов, и учителя разного уровня начинают это внедрять», – рассказала она.

Сегодня в системе общего среднего образования почти 4 млн учеников и около 450 тысяч учителей.
образованиедетиЛилия ГриневичМОНновости Украины
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