Сергей Гайдук: Кремль пытается превратить Украину в континентальную державу

Бердянский порт. Фото Анатолия Мудрыка / УНИАН

Геополитические притязания России на Украину касаются и отстранения нас от моря, чтобы превратить Украину из морской державы в континентальную.

Об этом в воскресенье заявил вице-адмирал Сергей Гайдук, командующий Военно-Морских Сил Украины в 2014-2016 гг. в эфире одного из телеканалов, сообщает УНИАН.

«Проект Новороссия» в России на повестке дня, а действия, которые проводятся на приморском фланге в Черном и Азовском морях, – шаги России, касающиеся реализации этого проекта», – подчеркнул он. По словам бывшего командующего ВМС Украины, Россия реализует стратегию хаоса в Азовском море и все просчитывает шаг за шагом. В частности, экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты имеет не только сугубо экономическое влияние.

«Мы должны понимать, что в этих портах работает до 5 тысяч портовиков, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения и здесь просчет идет в том направлении. Представьте себе, на востоке от Мариуполя находится «нулевка», где находится наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на запад от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и прочее. Я думаю, эти вопросы просчитываются и на это делает ставку Россия», – пояснил вице-адмирал Гайдук.

В то же время он отметил, что Кремль будет использовать акции протестов среди металлургов, потому что основные виды карго, которые переваливаются через морские порты, – продукт металлургической отрасли. По словам бывшего командующего ВМС Украины, подобные акции будут использованы для реализации «наихудшего сценария – прорубка коридора, который идет вдоль Азовского моря».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.