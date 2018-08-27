Сенцов вслух: известные украинцы прочитали рассказы политзаключенного

С 23 по 26 августа состоялся марафон чтения рассказов Олега Сенцова. Известные украинские писатели, актеры, музыканты и общественные деятели прочитали книгу украинского режиссера.

Организовали марафон Общественное телевидение и Украинский ПЕН-клуб.

Сборник крымского политзаключенного «Рассказы» от начала до конца прочитали Ада Роговцева, Мустафа Найем, Марко Галаневич, Лариса Денисенко, Наталья Сумская, Наталья Ворожбит, Игорь Козловский и Олег «Фагот» Михайлюта.

По словам режиссера проекта Анны Цигими, идея марафона принадлежала Украинскому ПЕН-клубу – они предложили сделать совместный проект с Громадским. И самой большой сложностью оказалось летом, в период отпусков, найти и собрать людей на два часа в одном месте.

«Все участники марафона к поставленной задаче отнеслись очень ответственно, – говорит Анна Цигима. – Они заранее разобрали себе повествование, готовились, читали. Даже на съемочной площадке все чтецы вели себя очень собранно, понимая всю важность того, что делают. Но мне показалось, что у нас все получилось, после съемки нас очень поблагодарили за возможность принять участие в таком мероприятии. Я думаю, что дальше мы, возможно, попробуем развивать это другими языками».

Такое чтение целой книги Олега Сенцова в онлайн-формате состоялось впервые.

Полностью видео марафона можно посмотреть по ссылке.

Напомним, 16 мая, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и анексированном Крыму.

Тем временем акции в поддержку Олега Сенцова проходят во многих городах Украины и мира.

Российские журналисты, режиссеры, актеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского политзаключенного.

Сам же режиссер заявил, что не будет просить Путина о помиловании.

В то же время с такой просьбой обратилась его мать, однако в Кремле дали понять, что выпускать Сенцова не собираются.

Россия должна освободить Сенцова прежде, чем на ее руках будет еще одна смерть, заявили в Госдепе США.

Европейская киноакадемия призвала объявить 14 августа (три месяца от начала его голодовки) Днем Олега Сенцова.

21 августа исполнилось 100 дней с начала бессрочной голодовки украинского режиссера. За это время

42-летний Сенцов потерял в весе около 30 кг. На фоне голодания у него обострилось хроническое заболевание сердца и появились проблемы с печенью, почками, началась анемия, онемение конечностей, пульс упал до 40 ударов в минуту.

ООН призвал Россию немедленно освободить Олега Сенцова.

Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, активист Автомайдана. После аннексии Крыма, задержанный ФСБ России по подозрению в террористической деятельности, приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений.

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