Розенко: Вероятный перерасчет цены на газ не отразится на получателях субсидий

Размер платежей за газ и жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий не изменится.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, – пишет Правительственный портал.

«Вероятный перерасчет цены на газ на получателях субсидий никоим образом не скажется, потому что они платят и будут платить фиксированную сумму. Те люди, которые будут чувствовать, что они не в состоянии самостоятельно полностью платить за жилищно-коммунальные услуги или газ, должны обратиться в управления соцзащиты и оформить субсидию», – сказал он.

Павел Розенко подчеркнул, что любое решение относительно изменения цены на газ должно приниматься после внесения изменений к новой системе субсидий. «Эти изменения, которые произошли в системе субсидий, должны быть откорректированы. Только после исправления ситуации в системе субсидий, когда будут сняты те проблемы, волнующие граждан сегодня, можно рассматривать вопрос об изменении цены на газ. Есть соответствующие поручения и правительственного комитета, который я возглавляю, и Премьер-министра, и я надеюсь, что в ближайшее время Минсоцполитики выполнит их и в систему субсидий будут внесены необходимые коррективы», – подчеркнул он.

«Наша главная задача – защитить людей. Да, нужно совершенствовать систему субсидий, усиливать адресность и делать постоянную верификацию. Но самое главное – система субсидий должна оставаться простой и доступной. Все, кто нуждается в соответствующей помощи, должны ее получить», – подытожил Вице-премьер-министр.

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