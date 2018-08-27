Пятерых фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» этапируют из Крыма в Ростов, – адвокат

Пятерых фигурантов симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» в ближайшее время перевезут из аннексированного Крыма в СИЗО Ростова-на-Дону. Речь идет о крымских татарах Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Айдера Салединова, Рустема Исмаилова и Эмиля Джемаденова.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает «Крым.Реалии».

«Симферопольские ребята готовятся на этап в Ростов, где начнется процесс по их делу. Ознакомление с материалами дела закончено. У обвинения та же самая схема: те же эксперты, тайная съемка и засекреченные свидетели», – рассказал Курбединов.

По его словам, материалы уголовного дела, с которыми ознакомились обвиняемые и их адвокаты, вскоре их передадут в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.

10 августа подконтрольный Кремлю суд Крыма продлил срок содержания под стражей до 11 сентября четырем фигурантам симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» – Эмиль Джемаденову, Рустему Исмаилову, Теймуру Абдулаеву и Узеиру Абдулаеву.

До этого так называемый «суд» в Крыму оставил под стражей еще одного фигуранта дела – Айдера Салединова.

21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора «Крымской солидарности» Сервера Мустафаева и крымского татарина Эдема Смаилова. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому «делу «Хизб ут-Тахрир».

Симферопольское дело касается событий 12 октября 2016 года, когда в Крыму провели обыски в пяти мусульманских семьях. По итогам обысков задержали пятерых крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустем Исмаилов, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

В октябре 2017 года российские силовики задержали шестерых жителей Бахчисарая – Сервера Зекиряева, Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева и Ернеса Аметова.

«Хизб ут-Тахрир» – международная исламская политическая партия, которая публично и свободно действует в странах Европы и в США.

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