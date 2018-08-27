Прикарпатское с. Крылос заняло второе место в конкурсе «Невероятные села Украины 2018»

Финишировал Всеукраинский конкурс «Невероятные села Украины 2018». В финале каждый желающий мог отдать свой голос за одно или несколько сел. Параллельно с онлайн-голосованием конкурсантов оценивали члены Экспертного совета.

По итогам голосования представлено в финале прикарпатское село Крылос заняло второе место.

Первое место получило село Гоща Ровенской области, третье место – село Иловица с Тернопольщины. Об этом сегодня, 27 августа, ИA ZIK сообщили в пресс-службе ОГА.

Церемония награждения финалистов состоится в Киеве 3 сентября в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Крылос получит сертификат на сумму 25 тыс. грн для закупки необходимого инвентаря для реализации бизнес-проекта.

Попутно напомним, что в прошлом году село Яворов Косовского района тоже стало серебряным призером этого конкурса.

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