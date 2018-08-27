Правительство просят срочно вмешаться в ситуацию с железнодорожными перевозками грузов

Из-за резкого ухудшения ситуации с железнодорожными перевозками грузов в Украине в июле-августе представители крупнейших отраслевых бизнес-ассоциаций направили письменное обращение к первому вице-премьеру с просьбой к КМУ срочно вмешаться.

Об этом за итогами заседания рабочей группы при «УЗ», участие в котором приняли представители грузоотправителей и ОАО «Укрзализныця», сообщил президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков, информирует издание «МинПром».

Как поинформировал президент «Укрметаллургпром», за июль-август количество брошенных составов выросла до 320, при том, на Приднепровской железной дороге показатель вырос в 10 (!) раз – с 17 до 165.

«Это означает, что предприятия-грузоотправители не могут своевременно вывезти готовую продукцию своим потребителям», – пояснил Александр Каленков.

Самое тяжелое положение, как сообщил президент объединения, – в горно-обогатительных комбинатов: затоваренность складских площадей готовой железорудной продукцией уже в четыре раза превышает нормативы. В результате ГОК вынуждены снижать объемы производства, поэтому только за август потери железорудных предприятий достиг 100 млн долл. Также это снижает поступление валютной выручки в Украину, провоцируя обесценивание гривны относительно доллара и евро.

«Такой ситуации, как сейчас, за последние 2-3 года точно не было. Это требует вмешательства на правительственном уровне», – отметил президент «Укрметаллургпрома».

Как сообщил Александр Каленков, представители крупнейших отраслевых бизнес-ассоциаций направили письменное обращение к первому вице-премьеру Степану Кубиву с просьбой инициировать принятие необходимых решений Кабинетом Министров Украины.

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