Порошенко: Украинцы сократили потребление газа почти на треть

Петр Порошенко заявил, что с 2013 года потребление газа в Украине сократилось почти на 30%.
Об этом президент сообщил в понедельник, 27 августа, на заводе «Заря-Машпроект», пишет «Украинская правда».
«Если сравнивать с 2013 годом, то сегодня потребление газа сокращено почти на 30%», – заявил Порошенко.
Вместе с тем, президент подчеркнул, что государственная компания «Укргаздобыча» увеличила отечественное производство голубого топлива, однако не уточнил на сколько.
Порошенко сообщил, что поставил задачу полностью перейти на собственную добычу газа и сократить его неэффективное потребление.
Напомним, Болтон советует Украине и ЕС не верить РФ и искать альтернативные источники газа.