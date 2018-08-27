Порошенко: Украинцы сократили потребление газа почти на треть

Петр Порошенко заявил, что с 2013 года потребление газа в Украине сократилось почти на 30%.

Об этом президент сообщил в понедельник, 27 августа, на заводе «Заря-Машпроект», пишет «Украинская правда».

«Если сравнивать с 2013 годом, то сегодня потребление газа сокращено почти на 30%», – заявил Порошенко.

Вместе с тем, президент подчеркнул, что государственная компания «Укргаздобыча» увеличила отечественное производство голубого топлива, однако не уточнил на сколько.

Порошенко сообщил, что поставил задачу полностью перейти на собственную добычу газа и сократить его неэффективное потребление.

Напомним, Болтон советует Украине и ЕС не верить РФ и искать альтернативные источники газа.

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