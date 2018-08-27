Переезд в другую страну не влияет на право получать соцпомощь на ребенка, – решение суда

Семье, которая воспитывает приемного ребенка и переехала жить в Грузию, суд восстановил право получать социальную помощь.

Об этом пишет «Украинское право».

Как сообщили в Первом киевском местном центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, к ним обратились супруги киевляне, которые в 2014 году взяли под опеку одиннадцатилетнего мальчика-сироту. Управление труда и социальной защиты населения г. Киева назначило семье социальную помощь.

В 2016 году семья в связи с долговременной командировкой отца уехала в Грузию, сообщив управления труда и социальной защиты населения г. Киева о переезде. Все члены семьи остаются гражданами Украины. Однако управление труда и социальной защиты населения Дарницкой районной в г. Киеве администрации прекратило выплаты государственной помощи, ссылаясь на то, что «...поскольку ребенок не проживает на территории Украины, то обязательства относительно выплат пособия возлагается на государство, в котором проживает опекун (опекун) вместе с ребенком...».

Мама ребенка обратилась за разъяснением в Министерство социальной политики Украины, где получила аналогичный ответ, что выплаты по социальной помощи должны осуществляться Грузией.

Не согласившись с таким ответом, семья обратилась за помощью к адвокату системы БПД.

Адвокат Лилия Лукацька, назначена Первым киевским местным центром по предоставлению БВПД, отметила, что позиция органов государственной власти является противоправной и противоречит нормам национального законодательства. Адвокат обратила внимание, что государственная помощь на ребенка, над которым установлена опека или попечительство, назначенная национальным законодательством Украины, основания прекращения помощи отсутствуют, а управление труда и социальной защиты населения Дарницкой районной в городе Киеве администрации обязано осуществлять выплату пособия путем перечисления средств гражданам Украины. Грузия со своей стороны обязана лишь обеспечить свободную выплату этой помощи.

Для обоснования своей позиции в исковом заявлении адвокат ссылалась не только на национальное законодательство, но и на международные правовые акты, ратифицированные государствами Украиной и Грузией.

По решению Дарницкого районного суда города Киева семьи возобновили выплаты на ребенка. Отказ управления труда и социальной защиты населения Дарницкой районной в городе Киеве администрации в назначении помощи на ребенка, над которым установлена опека или попечительство, признано незаконным и отменено.

Как отметил директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк, в соответствии с пунктом 30 Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми основанием для прекращения выплаты на детей, над которыми установлена опека или попечительство, являются: освобождение от исполнения обязанностей опекуна или попечителя; трудоустройство или заключение брака ребенком до достижения им 18-летнего возраста; усыновление ребенка, передача ребенка родителям; достижения ребенком 18-летнего возраста; предоставления несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности, если он записан матерью или отцом ребенка.

«Как мы видим, ни одно из этих оснований не касается семьи, которая обратилась за помощью в киевскийо центр. Поэтому наш адвокат, приняв во внимание все обстоятельства дела и учитывая нормы украинского и международного законодательства, через суд добилась возобновления выплат на ребенка. Эта положительная практика является хорошим примером для семей, которые столкнулись с аналогичной проблемой», – отметил Алексей Бонюк.

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