Паломникам УПЦ МП в футболках с «призывами к войне» посоветовали переодеться, – депутат

Участники крестного хода к Почаевской лавре на Тернопольщине, которые были одеты в футболки с одинаковой надписью «Приготовтесь к войне...», действующего законодательства не нарушили. Впрочем, им посоветовали сменить «форму одежды».

Об этом сообщил депутат Почаевского городского совета Тарас Паляница.

«По имеющейся у меня информации лица были установлены соответствующими службами и структурами. С ними проведены соответствующие беседы» и рекомендовано изменить свою «форму одежды». Нарушение действующего законодательства в данном случае отсутствует, поскольку на футболке было процитирована надпись из Библии», – написал депутат на свой странице в Facebook.

Он также заверил, что местная власть сотрудничает с правоохранителями для предотвращения распространения сепаратистских идей.

«Почаевский городской совет постоянно сотрудничает с правоохранительными органами, Службой безопасности Украины, другими учреждениями и организациями для предотвращения распространения идей «русского мира» на территории Почаевской городской объединенной территориальной громады», – отметил Паляница.

Как сообщала IA ZIK, на выходных в Почаеве среди участников крестного хода к Лавре заметили десятки мужчин, которые были одеты в черные футболки с одинаковой надписью «Приготовтесь к войне...».

Об этом в субботу, 25 августа, на своей странице в Facebook написал архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря.

«Приготовьтесь к войне... Только что прислали сегодняшние фото из Почаева. Пишут про десятки мужчин в одинаковых футболках, надпись на которых начинается со слов «Приготовьтесь к войне...» (это слова из книги пророка Иолия 3: 9-10). Пришли с крестного хода из Каменца-Подольского. «Русская православная армия»? Славянск-2?», – написал архиепископ.

Паломникам УПЦ МП в футболках с «призывами к войне» посоветовали переодеться

Очевидцы трактовали дресс-код паломников как признак сепаратизма и призывы к военным столкновениям.

Свято-Успенская Почаевская лавра расположена в Кременецком районе Тернопольской области.

Тернопольский облсовет неоднократно обращался к Президенту и Верховной раде Украины с просьбой вернуть святыню в собственность государства.

В обращениях говорилось о том, что распоряжением правительства Виктора Януковича от 17 июля 2003 года, несмотря на позицию общественности, сооружения Почаевской лавры исключили из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

В декабре того же года комплекс зданий передали в бесплатное пользование представителям Украинской православной церкви (Московского патриархата). Договор действует 49 лет – до 1 января 2052 года.

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