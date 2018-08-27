Основная задача украинских дипломатов – достижение мира в Украине, – Порошенко

Достижение мира в Украине – основная задача дипломатического корпуса.

Это подчеркнул президент Украины Петр Порошенко во время встречи с руководителями дипломатического корпуса и военнослужащими в воскресенье в Авдеевке (Донецкая область), – сообщает ua.interfax.

«Очень важно, чтобы мы общими усилиями в Украину принесли мир... Очень важно, чтобы ключевой элемент мирного процесса – миротворческая операция по мандату Совета безопасности Организации Объединенных Наций также для нас была эффективной и успешной», – сказал он.

По словам главы государства, среди задач, стоящих перед украинских дипломатами, – привлечения международной гуманитарной помощи, обеспечения реабилитации за рубежом раненых украинских воинов, продолжение работы по предоставлению томоса об автокефалии УПЦ.

Порошенко выразил уверенность, что Украина продолжит сотрудничество с международными финансовыми организациями и подчеркнул, что экономические показатели дают основания для сдержанного оптимизма.

«Среди главных вопросов дипломатического корпуса... – эффективное проведение разъяснительной работы. И не только проведение брифингов. Каждый из вас должен быть постоянно в СМИ страны пребывания и освещать не только тезисы и директивы, которые вы получаете», – отметил президент.

Участники встречи почтили минутой молчания память сенатора США Джона Маккейна, который умер 25 августа.

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