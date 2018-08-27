Орешкин: Запад в отношениях с РФ выполняет роль воспитателя

США и весь Запад в целом поняли стилистику Путина и перехватили его инициативу наказания. Поэтому Россия попадает в список стран, с которыми следует говорить только на языке санкций.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Российская власть реагирует на новые санкции США достаточно прогнозируемо, и убеждает, что они – бессмысленны. Безусловно, санкции мешают, и даже очень, ведь со временем они накапливают свой негативный эффект. Но, безусловно, власть не может этого признать», – подчеркнул Дмитрий Орешкин.

Политолог напомнил, как три года назад россиян убеждали, что санкции будут только полезны, поскольку приведут к укреплению импортозамещающих технологий. Впрочем, сейчас об этом уже молчат. И понятно, что никакой пользы от санкций нет, а есть только вред. Но наиболее неприятны для России – не экономические, а репутационные последствия.

«В целом, Россия может жить под санкциями, поскольку является очень богатой страной. Впрочем она попадает в список стран, с которыми следует говорить только на языке санкций. США и весь Запад в целом поняли стилистику Путина, и перехватили его инициативу наказания. И если раньше Путин шантажировал Запад, то теперь США пытаются играть на опережение», – прокомментировал Орешкин.

Относительно первого пакета санкций США, который связан с отравлением семьи Скрипачей в Солсбери, то эксперт уверен, что Россия не пойдет ни на какие уступки.

«Если Путин допустит на территорию России контрольные комиссии для установления видов химического и биологического оружия, то это будет значить, что он сдался. В свою очередь, Запад всегда оставляет возможность для переговоров, ведь главная его задача не наказать, а заставить к другой манере поведения. Поэтому заявление США относительно введения второго этапа санкций в случае невыполнения предыдущих – это достаточно серьезная угроза для России. Однако прогресс со стороны РФ может состояться только в том случае, если президент Путин исчезнет как человек», – признал Дмитрий Орешкин.

Как сообщалось, в понедельник, 27 августа, начал действовать первый этап санкций США против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.