Официально: Титушко объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений

Белоцерковский боксер Вадим Титушко, который в мае 2013 года осуществил нападение на журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и дал имя целому преступному направления, избежал наказания тогда, но, очевидно, все же получит заслуженный срок сейчас.

«Титушко, человек, фамилия которого стала уже собственным названием и символизирует провокаторов-предателей, сегодня объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений на территории Киевской области, – информирует через свою страницу в «Фейсбуке» первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. – Так, Вадим Титушко, 1993 г.н., обоснованно подозревается в совершении разбойных нападений в составе организованной группы с целью ограбления. Странный человек, которого время и сомнительная слава ничему не научили».

Усилил свое сообщение г-н Аброськин соответствующими фотографиями из личного дела данного гражданина Титушко.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.