Одно из пяти ванильных мороженых в Великобритании не содержит ванили, сливок или свежего молока

Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что некоторые бренды продают мороженое без ванили, сливок или свежего молока.

Одно из пяти мороженых, которые исследовалось организацией по защите прав потребителей, не содержит ни одного из трех ингредиентов, которые потребители ожидают найти в ванильном мороженом, – информирует издание Guardian.

Три из пяти видов мороженых, которые не содержали ванили, свежего молока или сливок, являются собственными брендами сети супермаркетов Asda, Morrisons и Tesco. Остальные два вида от Wall’s та Ms Molly’s продаются исключительно в Tesco.

Ванильное мороженое традиционно изготавливается из свежего молока, сливок, яичных желтков, сахара и ванили.

В исследованных продуктах молоко часто заменяли сухим молоком, а в некоторых случаях сывороточными белками. Вместо ванили добавляли ароматизатор.

Некоторые виды мороженого содержали пальмовое масло, кокосовое масло, пальмоядровое масло и воду.

К 2015 году в Соединенном Королевстве продукт под названием «мороженое» должен был содержать по крайней мере 5% молочного жира и 2,5% молочного протеина, однако со времени введения Правил маркировки пищевых продуктов, эти требования более не применяются.

Изменения были внесены для того, чтобы больше продуктов могли носить название «мороженого».

Этот шаг создал условия для развития рынка мороженого для более широкого спектра вкусов, однако отмена начальных правил также позволила заменить традиционные ингредиенты более дешевыми.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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