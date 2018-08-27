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понедельник, 27 августа, 2018, 8:01 Курьезы
Независимость в одном фото: в сети потролили пропагандистов Кремля

Российский пропагандистский телеканал «Звезда», который курирует Министерство обороны РФ, метко подкололи в соцсети в связи с фото военного парада в Киеве на День Независимости.

Телеканал опубликовал на своей странице в Twitter фото военных США на параде с ехидной подписью «День Независимости Украины в одной фотографии».

На это в комментариях опубликовали фото китайского военного парада с подписью «Независимость России в одной фотографии».

 
РоссияКитайУкраинаДень Независимости
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2018-08-27 08:12 :54