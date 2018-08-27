Немецкий гонщик Формулы-1 Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бельгии

В Спа-Франкоршам завершился 13-й этап чемпионата мира-2018 по автогонкам в классе Формула-1 – Гран-при Бельгии. Победителем стал пилот команды «Феррари» немец Себастьян Феттель.

Как сообщает Укринформ, Феттель в начале гонки обошел победителя квалификации Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» и удержал лидерство до финиша. Это пятая победа Феттеля в этом сезоне и 52-й в карьере. По количеству побед за карьеру Себастьян Феттель вышел на третье место в истории Формулы-1 – больше первых мест только у Михаэля Шумахера (91) и Льюиса Хэмилтона (67).

Вторым в Спа финишировал Хэмилтон, третьим – Макс Ферстаппен из «Ред Булл». В первой пятерке завершили гонку: 4.Валттери Боттас («Мерседес») и 5.Серхио Перес («Форс Индия»).

Сошли с дистанции двое пилотов из ТОП-5 общего зачета – Кими Райкконен из «Феррари» и Даниэль Риккардо из «Ред Булл».

Льюис Хэмилтон сохранил лидерство в общем зачете. В его активе 231 очко. Феттель идет вторым и он уменьшил отставание – 214 очков. На третьей позиции остался Райкконен – 146 очков.

Следующий 14-й этап чемпионата – Гран-при Италии состоится 1-2 сентября в Монце.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.