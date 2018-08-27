Нацсовет просит правительство сохранить аналоговое телевидение на границе с РФ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес в Кабинет министров предложение о необходимости сохранения аналогового вещания на границе с Россией, где существуют риски информационного влияния страны-агрессора.

Об этом председатель Нацсовета Юрий Артеменко сообщил на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что, согласно плану использования радиочастотного ресурса Украины, 31 августа 2018 года – последний день использования в Украине аналоговой радиотехнологии для телевизионного вещания.

В то же время после 1 сентября аналоговый сигнал не будет отключен на территориях с особым режимом вещания (включая Крым и зону ООС).

«Следующее заседание у нас состоится в среду, 29 августа... и мы вынесем вопрос о прекращении аналогового вещания общенациональных и местных телекомпаний, которые уже имеют цифровые лицензии. Всего таких на сегодня 41 компания», – отметил Артеменко.

По его словам, сейчас в Киеве и Кировоградской области, где аналоговый сигнал был отключен в ночь с 31 июля на 1 августа, местные вещатели, которые еще не получили лицензии на цифровое вещание, и дальше транслируют свои программы в аналоговой технологии.

Артеменко обратился к телекомпаниям, которые намерены вести вещание в цифровом стандарте, однако до сих пор не получили соответствующих лицензий, с призывом подавать регулятору заявления для заказа просчета таких частот в Украинском государственном центре радиочастот. По его словам, сегодня более 100 местных телерадиокомпаний еще не имеют цифровых лицензий.

Он также подчеркнул, что в Виннице, Житомире, Ивано-Франковске, Хмельницком, Херсоне, Сумах и Чернигове уже работают «горячие линии», где можно получить информацию по вопросам настройки и приобретение тюнеров, причин отключения аналогового сигнала, альтернативных способов получать телевизионный контент и т. п.

Нацсовет также обратился к Кабмину с предложениями к 2019 году продолжить работу аналоговых передатчиков, которые работают на границе с Россией, транслируют программы НГТУ и местного вещания.

Так, планируется, что к 2019 году смогут продолжить вещание 758 передатчиков, что составит 40% от их общего количества. Из них на территориях с особым режимом вещания будут работать 147 ед., 99 – на границе с Россией, еще 405 передатчиков будут транслировать программы общественного вещания и 107 – программы местного вещания.

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