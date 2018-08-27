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понедельник, 27 августа, 2018, 11:59 Мир
На севере Алжира зафиксировали вспышку холеры

На севере Алжира зафиксировали 147 случаев с подозрением на заражение холерой, в 49 из них диагноз подтвердился, двое людей умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения североафриканской страны Мухтар Хазбаляви, со ссылкой на «Синьхуа» пишет «Укринформ».

Во время посещения больницы в провинции Блида он отметил, что 31 из 49 подтвержденных заболевших уже поправляются.

Министерство здравоохранения заявило, что эпидемия находится под контролем и не стоит опасаться ее распространения.

Сообщается, что после появления сведений о вспышке холеры во многих районах Алжира, в том числе в столице, население стало лихорадочно скупать бутилированную воду.

Министерство здравоохранения 23 августа сообщило, что случаи заражения холерой зафиксированы в городе Алжир и соседних провинциях Блида, Типаза и Буира, центр по контролю и профилактике заболеваний расследует причины эпидемии. Алжирское правительство призвало местных жителей обратить внимание на безопасность пищевых продуктов и питьевой воды.
ХолераАлжирэпидемииновости мира
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2018-08-27 12:36 :54