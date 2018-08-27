Минздрав опубликовал перечень справок, необходимых к школе

Медицинскую карту ребенка (форма № 026/о), которую в некоторых школах по привычке продолжают требовать, отменили еще в марте 2018 года. Напоминаем родителям, учителям и медикам: эта справка больше не нужна. Данные о состоянии здоровья ребенка не могут быть открытыми и храниться за пределами медучреждения.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

«Как это не странно, но о медицинских справках в школу существует немало мифов! Прежде всего речь идет о «Медицинской карте ребенка» (форма № 026/о), которую в некоторых школах по привычке продолжают требовать. Напоминаем родителям, учителям и медикам: эта справка больше не нужна! Данные о состоянии здоровья ребенка не могут быть открытыми и храниться за пределами медучреждения. Форму № 026/о МЗ Украины отменило еще в марте 2018 года. Так же не пытайтесь определять готовность ребенка к школе по количеству постоянных зубов или другими вычурными и устаревшими методиками. А вот наведаться к своему педиатру или семейному врачу перед началом учебного года все-таки надо. Врач осмотрит ребенка и выдаст нужные справки», – говорится в сообщении.

В министерстве также напомнили, какие справки нужны в школу:

Справка формы № 086-1/о «Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра». Педиатр или семейный врач выдаст эту справку после осмотра ребенка, в частности, укажет в ней группу для занятий физической культурой. При необходимости врач может направить ребенка на вакцинацию, базовые анализы или к узким специалистам.

Справка формы № 063/о «Карта профилактических прививок». Эта справка содержит информацию о проведении вакцинации или ревакцинации, а также осуществления туберкулиновых проб.

Если ребенок был вакцинирован вовремя по Календарю профилактических прививок, то с 7 до 14 лет ей не будут проводить вакцинацию или ревакцинацию. Соответственно, данные в карте профилактических прививок не обновляются и справки не нужно. В то же время, если вашему ребенку делали прививки (плановые или пропущенные) или если в учебном заведении нет данных о прививках ребенка, справка будет нужна.

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