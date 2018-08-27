МИД Украины: О разрыве соглашения с РФ по Азовскому морю не может быть и речи

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Украина не будет разрывать соглашение с Россией по сотрудничеству в Азовском море и в дальнейшем будет использовать имеющиеся инструменты для урегулирования ситуации.

Об этом она сказала во время «Совещания послов-2018», сообщила в Twitter пресс-служба МИД.

«О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи – это даст возможность РФ заявить о территориальном споре», – сказала Зеркаль.

По ее словам, для Украины это безопасность вопросы, поэтому планируется использовать имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос.

Заместитель Министра А. Зеркаль в рамках #НарадаПослів2018: о денонсации соглашения по Азовскому морю не может быть и речи - это даст возможность #РФ заявить о территориальный спор. Для нас это безопасность вопросы, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос pic.twitter.com/LpAc5hbxqm — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 27 августа 2018 г.

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