Львовские «Карпаты» уступили столичному «Арсеналу» со счетом 1:2

Первый выездной поединок для «зелено-белых» в новом сезоне изрядно запомнился как для команды, так и для болельщиков. Уступая по ходу встречи 0:2, львовяне сумели отыграться и добыть важное очко на выезде. Похожий сценарий за неделю разворачивался уже во Львове, в игре «Карпат» с киевским «Арсеналом». Однако, на этот раз «зелено-белым» не хватило одного мяча...

Об этом сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

Хозяева с первых минут матча завладели как игровой, так и территориальной инициативой, однако, в дебюте встречи острых моментов ни одна из команд не создала. Карраскаль, Мякушко и Швед по очереди испытывали надежность обороны киевлян, которые были готовы к таким действиям от атакующей тройки «львов». Гости, очевидно, не были против такого развития событий, играя вторым номером и рассчитывая на контратаки. Однако, опасных эпизодов до экватора первого тайма соперники организовать не смогли.

На 24-й минуте Мирошниченко заставил фанов «зелено-белых» нервничать – Денис перед штрафной сбил Гриня, а киевляне заработали стандарт с хорошей позиции. Ореховский пробивал, но Кучинский занял правильную позицию и отбил мяч перед собой. За несколько минут «Арсенал» заработал еще один опасный штрафной, исполнять который снова подошел Ореховский. Павел прямым ударом поразил ближний угол и открыл счет в игре – 0:1.

«Карпаты» мгновенно ответили своей атакой: Швед простреливал в штрафную зону, мяч рикошетом от Дубинчака попал в перекладину, тем самым спасая ворота для собственной команды. Хороший момент был у Мякушко, который с перспективного стандарта угодил в стенку. «Арсенал» не отличался особой активностью в атаке, но сумел забить во второй раз. Дубинчак отпасовал на Гриня, который пробил мимо Кучинского – 0:2.

Понятно, что в перерыве львовскую команду ждала серьезная беседа в раздевалке, возможно, подобная той, что неделей ранее состоялась в Чернигове. Сценарий матча против «Десны» действительно повторялся. За несколько минут после возобновления матча игроки команды заработали пенальти. Карраскаль, на котором собственно и нарушили правила, подошедший исполнять 11-метровый удар – мяч от колумбийца попал точно в крестовину ворот. Интригу в поединок вернул Эрбес. Кристиан обыгрался с Варгасом и уверенно пробил Ситала – 1:2.

В следующем эпизоде Карраскаль мог реабилитироваться перед фанами и восстановить равновесие в счете. Хорхе получил круглого в штрафной и отпасовал на Варгаса, который сыграл в касание – Ситало успел среагировать и спас свою команду. «Зелено-белые» даже не думали сбавлять свою активность впереди. Опасно было после сильного удара Гуцуляка, но в последний момент Бушман подставил ногу и изменил траекторию полета мяча.

В конце игры «Карпаты» играли в большинстве, ведь игрок «Арсенала» Пирис сцепился с Хорхе и увидел перед собой красную карточку. Хозяева продолжали давить киевлян, однако, до опасных моментов дело не доходило. Для того, чтобы повторить спасти очко «зелено-белым» не хватило одного гола.

6-й тур. 26.08.2018, 19:30. Львов, стадион «Украина». Пасмурно, дождь. +18°С

Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий, Кировоградская обл.).

Ассистенты арбитра : Андрей Скрипка (Кропивницкий, Кировоградская обл.), Евгений Данильченко (Луганск).

Четвертый арбитр – Ярослав Козык (Мукачево, Закарпатская обл.).

Делегат ФФУ – Тарас Клим (Ивано-Франковск).

Наблюдатель арбитража – Евгений Геренда (Калуш, Ивано-Франковская обл.).

« КАРПАТЫ »: Кучинский, Мегремич, Ковтун, Мирошниченко, Лебеденко, Эрбес (Мендес, 85), Голодюк (Варгас, 46), Ди Франко, Швед, Мякушко (Гуцуляк, 75), Карраскаль.

Запасные : Пеньков, Бородай, Кльоц, Вербный.

Главный тренер – Жозе Мораиш.

« АРСЕНАЛ - КИЕВ »: Ситало, Дубинчак, Карась, Пирис, Майданевич, Ореховский, Евтоски (Кертис, 71), Гринь, Лола (Осман, 85), Бушман, Алексеев (Сагуткин, 87).

Запасные : Иванов, Даценко, Янаков, Доронин.

Главный тренер – Фабрицио Раванелли.

Голы : Ербес, 56 – Ореховский, 27, Гринь, 39.

Нереализованный пенальти : Карраскаль, 53 (поперечина).

Предупреждения : Мирошниченко, 24, Мегремич, 40 – Ореховский, 29, Евтовски, 41, Дубинчак, 52, Сагуткин, 90.

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