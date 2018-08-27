понедельник, 27 августа, 2018, 15:16 Мир
Лондонский дождь не помешал старту грандиозного карнавала Ноттинг-Хилл
Уличный карнавал Ноттинг-Хилл (англ. The Notting Hill Carnival) празднует свое 52-летие, ожидается, что более двух миллионов человек примут участие в двухдневном праздновании.
Уличный карнавал Ноттинг-Хилл (англ. The Notting Hill Carnival) – это ежегодный карнавал, который проводится с 1966 года на улицах Лондонского района Ноттинг-Хилл, округ Кенсингтон и Челси в течение двух выходных дней в августе.
Главную роль в карнавале играют представители британской афрокарибской общины, в частности, выходцы с островов Тринидад и Тобаго, которые составляли значительную часть жителей Кенсингтона и Челси в 1950-х годах.
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