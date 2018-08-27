Группа русскоязычных молодчиков пыталась сорвать похороны 21-летнего бойца во Львове

Группа русскоязычных молодчиков спортивного телосложения, одетых в одинаковые черные футболки пыталась сорвать похороны 21-летнего бойца Марьяна Найды, состоявшиеся во Львове 26 августа. Кто-то из присутствующих на похоронах вызвал полицию, однако та никого не задержала.

Об этом в Фейсбуке сообщил экс-директор Музея-заповедника «Лычаковское кладбище» Игорь Гавришкевич.

Подаем сообщение полностью:

«В тылу тоже опасно. Кто и почему прилюдно угрожал Настоятелю гарнизонного храма преп. апп. Петра и Павла во Львове Степану Сусу (Stepan Sus)? После богослужения в Храме и после упокойной службы у гроба (погибшего на днях) воина АТО Марьяна Найды на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища в присутствии сотен людей произошло что-то особенное и не предсказуемое для рядовых граждан! Причастны к этому были молодые люди спортивной выправки, похожие на представителей спецслужб, но в одинаковых черных майках. Кое-кто думал, что это наши заранее пришли и остановились в стороне от входной площади на Лычакове для того чтобы наблюдать и охранять. Но одинаковые майки и русский язык свидетельствовали об обратном.

К тому же, впоследствии вместе с похоронной процессией, людей в одинаковых черных майках прибыло около сотни. Еще с десяток таких прибыли на байках. В их разговоре было слышно о язычестве, о рунвере и официально в микрофон о том, что викингов хоронили с мечом и топором, и о якобы завещании погибшего похоронить его по их обычаю, потому что он был их другом. Один «черномаечник» таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения.

Степан Сус пытался все направить в мирное христианское русло и просил не препятствовать захоронению. Мать воина совсем растерялась. Ведь по закону «О погребении и похоронном деле в Украине» при условии отсутствия письменного волеизъявления погибшего, обряд его погребения определяют ближайшие родственники, то есть присутствующая мать (было ли ее письменное указание об изменении ритуала в заявлении на захоронение, мог бы выяснить следователь).

Именно о праве матери напомнил настоятель храма, но в ответ от черномаечников были слышны грубые маты и угрозы!!! После этого вмешались ветераны-добровольцы АТО с требованием дать похоронить по воле матери. На них было совершено «кулачное» нападение.

Уже потом кто-то вызвал полицию. Она никого не задержала. Вопрос почему? Ведь кое-кто из нападавших вел себя явно агрессивно. Кроме этого такие действия можно расценивать как глумление над умершим, что влечет за собой уголовную ответственность. Некоторые из них наблюдали и с помощью мобилки консультировался издалека с холма. Чувствовалась системная подготовка громкого скандала. Присутствовал только 24-й. Есть большие сомнения что такое могло возникнуть спонтанно. Поэтому вопрос к нашим спецслужбам: это нормально, что никто на опережение таких ситуаций в период празднования Дня независимости не заботится? А возможно хватило бы нескольких полицаев? И есть сомнения, ведь мне депутату трех прошлых созывов неоднократно приходилось вызывать полицию в вопросах административных правонарушений по ст.160 и ни одного протокола не было составлено».

Корреспондент ИA ZIK обратилась за комментарием к ГУ Нацполиции Львовщины относительно инцидента во время похорон бойца и ожидает ответ правоохранителей.

Видео с похорон можно посмотреть здесь

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