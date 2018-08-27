Greenpeace раскритиковал политику Меркель в отношении климата

Greenpeace жестко раскритиковал климатическую политику Ангелы Меркель.

«Вместо того, чтобы взять на себя лидерство по защите климата в Европе, отказаться от использования угля и двигателей внутреннего сгорания, она намерена заблокировать климатические цели на уровне ЕС», – заявили в организации, сообщает УНИАН.

Сейчас Меркель стала крупнейшей причиной торможения климатической политики Евросоюза, добавили в Greenpeace. Экологам не понравилось заявление канцлера, сделанный в воскресенье в интервью телеканалу ARD.

Канцлер высказалась против амбициозных планов Еврокомиссии по защите климата. «Я не считаю целесообразным постоянно ставить новые цели, Германии сначала необходимо достичь уже поставленных целей», – отметила Меркель.

Ранее в Еврокомиссии предложили членам Евросоюза снизить выбросы парниковых газов на 45 процентов, вместо запланированных ранее 40 к 2030 году по сравнению с 1990 годом. Сейчас Германия достигла уровня в 28 процентов. К 2050 году страна, согласно плану по защите климата, должна свести к абсолютному минимуму выброс парниковых газов.

Лето 2018 года стало рекордно жарким не только в Европе, но и во многих регионах мира. Ученые международного объединения World Weather Attribution заявили, что это – следствие глобального потепления, а в будущем экстремальные погодные явления будут повторяться все чаще.

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