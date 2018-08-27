Глава ОУН объяснил причину российских нападок на украинский национализм

Русские всегда будут пытаться дискредитировать нашу историю и современную украинскую действительность. Они с такой фанатичной ненавистью относятся к украинскому национализму, потому что знают, что он придает силы украинскому государству.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал глава Организации украинских националистов Богдан Червак.

Он подчеркнул, что во время военного парада ко Дню Независимости кроме приветствия «Слава Украине – Героям слава» использовался также гимн ОУН «Родились мы большой часа».

«Я бы не хотел принимать каких-то бранных слов, но меня абсолютно не интересует, что говорят по этому поводу в России. Они всегда будут говорить что-то с целью дискредитации нашей истории, современной украинской действительности. Они всегда с фанатичной ненавистью относились к украинскому национализму, поскольку понимают, что он придает силы украинскому государству, а не ослабляет его», – убежден председатель ОУН.

Кроме этого он прокомментировал мнение о том, является ли использование лозунга «Слава Украине!» политикой, отметив, что в Украине практически все сегодня с ней связано.

«У нас детский сад – это политика. Сегодня отделить что-то от политики – невозможно. Но в то же время нужно констатировать, что определенные лозунги, исторические события становятся для нас актуальными, потому что они отражают один из самых последовательных этапов борьбы украинцев за свою государственность – деятельность ОУН и УПА», – подчеркнул Богдан Червак.

Он убежден, что, проанализировав украинскую историю, можно увидеть, что она делится на этапы борьбы за государственность, начиная еще со времен Киевской Руси.

«Но движения ОУН и УПА – наиболее последовательны с идейной точки зрения, найболее органызованы и массовы. Именно в этом этапе было четко задекларировано, что украинцы не согласятся на любую другую форму существования украинской нации, кроме государственной», – пояснил эксперт.

Организации ОУН и УПА, подчеркнул специалист, считали, что получить свою государственность можно с помощью оружия и готовы были положить свои жизни ради освобождения Украины.

«Для этого они выстроили определенные идеология и мировоззрение, которое сегодня мы называем национализмом. Цинизмом является обвинять украинцев в том, что лозунг «Слава Украине!» является калькой с известного немецкого лозунга. В чем цинизм? В рядах ОУН и УПА украинцы положили много жизней, воюя с немецкими оккупантами», – подытожил эксперт.

Напомним, пресс-секретарь МИД Российской Федерации Мария Захарова назвала введение в Вооруженных силах Украины на официальном уровне лозунги «Слава Украине!» «одной из самых дерзких попыток украинской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, что у многих ассоциируется с преступлениями УПА во времена Второй мировой».

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