Джемилев: Украина передала Турции список всех политзаключенных Кремля

Украина передала Турции список всех политзаключенных Кремля, о котором ранее просил президент Реджеп Эрдоган.

Об этом в комментарии «Громадскому» сказал лидер крымских татар Мустафа Джемилев, который по этому поводу общался с Эрдоганом.

«Уже передали, но точную дату сказать не могу. Где-то неделю назад это было», – сказал он.

Список передали через украинское посольство в Турции.

Джемилев добавил, что Эрдоган не называл никаких сроков, когда именно он будет говорить с президентом России Владимиром Путиным относительно освобождения украинских политзаключенных.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских политзаключенных в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал «говорить с Путиным».

Ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев передал президенту Турции личное послание от президента Украины Петра Порошенко. О чем говорится к послании – неизвестно.

Отметим, что Турция уже помогала Украине в вопросе освобождения политзаключенных Кремля.

В октябре 2017 года осужденных в анексованому Крыму заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова выдали Турции.

27 октября 2017 года Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров вернулись в Украину.

В России и в анексированном Крыму удерживают 64 украинских политзаключенные, 27 из которых находятся на территории России.

58 – задержанные в Крыму или по делам, связанных с Крымом. Эти цифры не учитывают узников, содержащихся на территории самопровозглашенных республик.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.