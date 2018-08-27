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понедельник, 27 августа, 2018, 19:38 Регионы
ДТП на Буковине: ночью с трассы съехал автобус «Москва-Черновцы»

В Черновицкой области в ночь на 27 августа сошел с трассы рейсовый автобус сообщением «Москва – Черновцы».

Об этом на своей странице в соцсети сообщила журналистка Анна Вакарчук.

Она отметила, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Новоселицком районе близ села Дыновцы.

По информации журналистки, в результате ДТП никто не пострадал.

«Новоселицких спасателей на место происшествия вызвали в час ночи. Ребята помогли отбуксировать автобус на СТО, что на Рингацком перекрестке. Подробности дорожного происшествия выясняет полиция», – сообщила А. Вакарчук.
ДТПЧерновицкая областьновости Украины
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2018-08-27 19:50 :55