Чтобы помешать томосу: Российские хакеры атаковали почту Константинопольского патриархата

Группа российских хакеров Fancy Bear годами пыталась взломать электронную почту высокопоставленных священников, приближенных к Константинопольскому патриарху Варфоломею I.

Об этом говорится в расследовании агентства AP, – пишет «Укринформ».

Отмечается, что журналисты связывают эти кибератаки с тем, что сейчас обсуждается вопрос предоставления томоса об автокефалии украинской церкви.

«Среди целей хакеров были ведущие помощники Вселенского Патриарха Варфоломея I», – говорится в сообщении.

Агентство называет трех митрополитов Константинопольской православной церкви, чьи электронные почты пытались сломать – Варфоломея (Самараса), Эммануила (Адамакиса) и Элпидофора (Ламбриниадиса). Все они привлечены к предоставлению Томоса об автокефалии украинской церкви.

Сообщается, что сам Варфоломей электронной почтой не пользуется. Однако ее используют в работе его помощники, чьи аккаунты пытались взломать хакеры.

Представитель Вселенского патриарха информацию о хакерских атаках россиян комментировать отказался. Также информацию не прокомментировали и в РПЦ.

Как отмечается, в рамках расследования было проанализировано 4,7 тысячи адресов электронной почты, которые предоставила прошлого года американская компания SecureWorks, занимающейся кибербезопасностью и является дочерью Dell Technologies.

Как сообщалось ранее, Вселенская патриархия начала процесс предоставления автокефалии еще в апреле этого года, когда получила обращение Президента Украины Петра Порошенко, поддержанное парламентом, и архиереев украинских церквей.

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