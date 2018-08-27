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понедельник, 27 августа, 2018, 18:03 Курьезы
Билет в один конец: в сети иронизируют над дырявым поездом из Украины в Россию

Пользователи сети посмеялись над украинским поездом «Москва-Херсон», который весь в дырах.

Фотографии этого транспортного средства опубликовал на своей странице в Facebook одессит Игорь Димитриев. На снимках видны дыры в вагоне – автор уточнил, что они сквозные.

«Индийская железная дорога. Не хватает только людей с баулами на крыше», – пошутил одессит.

В комментариях к посту пользователи начали иронизировать над состоянием поезда. «Какая экзотика, поезд в один конец?», «После повышения цен будут ездить на крышах».

 
РоссияпоездаУкрзализныця
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2018-08-27 19:51 :55