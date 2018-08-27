Букмекеры определили фавориток теннисного турнира US Open-2018

Сегодня, 27 августа, в Нью-Йорке стартует 138-й розыгрыш US Open (Открытого чемпионата США по теннису) – заключительного, четвертого в сезоне турнира серии Grand Slam.

Букмекеры «видят» главными претендентками на победу в одиночном разряде 39-кратную победительницу «мейджоров» американку Серену Уильямс и первую ракетку мира румынку Симону Халеп.

Украинка Элина Свитолина разделяет в этом списке шестое – восьмое места, сообщает Укринформ.

Лидер букмекерской дела – контора William Hill оценивает победу Уильямс и Халеп одинаковым коэффициентом 7,00. Далее идут Анжелик Кербер (Германия) – 8,50, Слоан Стивенс (США) – 10,00, Петра Квитова (Чехия) – 15,00, Гарбинье Мугуруса (Испания), Мэдисон Киз (США) и Элина Свитолина (Украина) – по 19,00. Замыкают десятку чешка Каролина Плишкова и голландка Кики Бертенс – по 23.00.

Из других украинок в оценочный список попали Леся Цуренко и Екатерина Козлова (по 301,00), а также Катерина Бондаренко (501,00).

Напомним, что в женском одиночном разряде выступят сразу шесть представительниц Украины. Оппоненткой посеянной под седьмым номером Свитолиной в первом раунде будет 78-я «ракетка» мира американка Сачия Викери. Бондаренко на старте встретится с белоруской Верой Лапко, а Козлова за выход во второй круг турнира будет бороться с испанкой Ларой Арруабарреной, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина свои дебютные матчи в основной сетке турнира серии Grand Slam проведут против чешки Каролины Муховой и Катинки фон Дайхманн из Лихтенштейна соответственно, а Цуренко второго игрового дня встретится с Алисон ван Эйтванк из Бельгии.

Будет защищать чемпионский титул в Нью-Йорке американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянной под третьим номером.

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