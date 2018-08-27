Боевики обстреляли жилой сектор Троицкого

Боевики обстреляли жилой сектор Троицкого из минометов калибра 120 мм и 82 мм, пострадавших среди мирных жителей нет.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, – передает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Обстрел произошел 27 августа около 10.00 часов.

«На месте происшествия представителями украинской стороны СЦКК было зафиксировано, что в результате прямого попадания 3-х мин калибра 120 мм и 3-х мин калибра 82 мм по улице Красная в непосредственной близости к жилым домам образовались воронки разного диаметра», – говорится в сообщении.

Места попаданий боеприпасов находятся на расстоянии до 100 метров от жилых зданий.

В то же время расстояние от места обстрела до подразделений Вооруженных Сил Украины составляет менее 1,5 км

«Указанный факт является прямым свидетельством намеренного ведения боевиками вооруженных формирований Российской Федерации огня по мирному населению», – заявляют в СЦКК.

Отмечается, что в течение суток это уже третий обстрел боевиками населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения.

До этого боевики обстреляли из тяжелого вооружения жилые сектора населенных пунктов Майское и Кряковка.

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