Белоруса, подозреваемого в шпионаже, привезли в украинский суд с травмами

Гражданина Беларуси Юрия Политика, подозреваемого в шпионаже, привезли на очередное заседание суда в Чернигове с синяком под левым глазом.

Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода».

Председатель судебной коллеги Новозаводского районного суда Чернигова Светлана Ченцова обратила на это внимание после заявления адвокатов.

Политика сказал, что не помнит обстоятельств получения травм.

«Это произошло 7 августа, а 10 августа сделали операцию на виске. Мне плохо, болит голова», – сообщил он.

В свою очередь прокурор Сергей Домашенко заявил, что обвиняемый получил травмы в изоляторе «за личную неосторожность при посещении санузлов». После осмотра медиками изолятора его направили в Черниговскую городскую больницу, где диагностировали перелом левой кости виска.

В то же время сам Политика не понимает, сколько находился в больнице. По его словам, уже после этого события его в изоляторе посещали мать и белорусский консул.

Судьи пытались выяснить все обстоятельства получения травм, но на все вопросы белорус отвечал: «Не помню. Мне плохо, меня тошнит».

В результате суд объявил перерыв для оказания медицинской помощи Политике.

Адвокаты требуют от судебной коллегии назначить судебно-медицинскую экспертизу. В свою очередь прокурор сообщил, что правоохранительные органы начали проверку этой ситуации.

Адвокаты сообщили, что не были проинформированы об инциденте в изоляторе со своим подзащитным, как это требует законодательство. Согласно с ними, о травмах они узнали только в понедельник перед началом судебного заседания.

27 августа суд должен рассмотреть ходатайство обвинения о продлении ареста, срок которого истекает 28 августа.

33-летнего гражданина Беларуси Юрия Политика задержали по обвинению в шпионаже.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.