Беларусь ограничила выезд за границу пятерым неподконтрольным власти журналистам

Беларусь временно закрыла выезд за границу подозреваемым журналистам и редакторам по так называемому «делу БелТА».

Об этом сообщает портал БелаПАН со ссылкой на своего главного редактора Ирину Левшину, пишет «Европейская правда».

Ограничение на выезд применено также в отношении международного обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой. Аналогичное решение принято в отношении корреспондента радио «Немецкая волна» Павлюка Быковского, редакторов tut.by Галина Уласик и Анны Калтигиной.

Утром 7 августа сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в офисы интернет-портала Tut.by и информационного агентства БелаПАН, а также в квартире журналистов этих компаний. Журналистов этих изданий задержали.

Следственный комитет открыл уголовное дело из-за «сообщения государственного информагентства БелТА о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одном из его заказчиков».

8 августа белорусские силовики также пришли с обыском к минскому корреспонденту русской редакции Deutsche Welle Павла Быковского.

Позже журналистов отпустили, объявив им подозрение.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы и США.

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