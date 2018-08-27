Архиепископ Климент получил второй отказ о помиловании Сенцова

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент получил второй отказ на обращение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в РФ.

Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа».

В частности, в ответе комиссии по помилованию Ямало-Ненецкого автономного округа указано, что для начала процедуры помилования Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту РФ Путину с соответствующей просьбой в письменной форме и передать его администрации исправительного учреждения.

«По итогам рассмотрения заявления, приговора и характеристики на заключенного – ред.) составляется заключение о целесообразности применения помилования и передается губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа. Губернатор округа на основании материалов и заключения Комиссии принимает собственное решение и вносит представления Президенту Российской Федерации о целесообразности применения помилования данного осужденного», – говорится в документе комиссии.

Как сообщил архиепископ Климент, он получил аналогичный ответ на просьбу ускорить рассмотрение обращения матери Сенцова о помиловании сына, которое он отправил 8 августа в комиссию о помиловании.

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