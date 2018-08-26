Задымление в аэропорту Праги: эвакуировали 100 пассажиров

Примерно 100 пассажиров самолета авиакомпании Tunisair были эвакуированы в воскресенье утром в международном аэропорту имени Вацлава Гавела.

Как сообщает ЕП со ссылкой на AIRLIVE, самолет выполнял рейс Монастир – Прага.

Пассажиры были эвакуированы из-за подозрения в пожаре. В салоне самолета возникло задымление.

Людей эвакуировали по надувным трапам сразу после посадки самолета.

Пресс-секретарь пражского аэропорта Марика Яноушкова заверила, что никто в результате инцидента не пострадал.

Причины возникновения задымления выясняются.

Тунис – популярное место для отдыха среди чешских туристов.

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