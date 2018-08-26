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воскресенье, 26 августа, 2018, 13:03 События
Винодел Лакарен обратился к Порошенко за помощью

Французский винодел Кристоф Лакарен, который заявлял о поджоге своих виноградников в Одесской области, обвинил местную полицию во лжи.

Об этом говорится в его посте в Facebook после сообщения полиции о том, что кусты винограда «не повреждены».

Винодел пригласил президента, губернатора Одесской области, а также журналистов и активистов убедиться в правдивости его слов.

«Президент Порошенко, как долго будет оказываться поддержка бессарабской полиции, которая действует заодно с бессарабскими рейдерами земли?», – добавил он.

Ранее французский винодел Кристоф Лакарен заявил, что в пятницу вечером неизвестные подожгли его виноградники, сгорело 20 га насаждений.

25 августа в управлении полиции Одесской области заявили, что осмотрели место пожара на виноградниках Кристофа Лакарена: посторонних предметов, горюче-смазочных или легковоспламеняющихся веществ обнаружено не было, кусты винограда «не повреждены».

Лакарен более 10 лет живет в с.Шабо Одесской обл. Плантации виноградников частично находятся на его земле, частично – на арендованной с 2007 года, именно за арендованный участок и продолжаются земельные споры.

Так, в ноябре 2016 года неизвестные на бульдозере уничтожили его виноградники в Шабо, а в январе 2017 года Лакарен заявил, что по территории его двора на Одесщине стреляли.
криминалОдессаПетр Порошенконовости УкраиныКристоф Лакарен
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2018-08-26 14:03 :48