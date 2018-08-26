В Иране произошло мощное землетрясение, есть жертвы

В результате землетрясения магнитудой 5,9 вблизи иранского города Керманшах погибли двое человек, еще 241 пострадали.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim.

«В результате землетрясения магнитудой 5,9, которое произошло близ иранского города Керманшах, погибли двое людей. Еще 241 человек пострадал», – говорится в сообщении.

По информации Tasnim, большинство пострадавших из города Тазехабад, что на севере от Керманшаха.

Сообщается также о повторных толчках.

По данным государственного телевидения Ирака, толчки ощущались и в Багдаде.

В ноябре прошлого года в провинции Керманшах произошло землетрясение магнитудой 7,3. Тогда погибли по меньшей мере 530 человек, еще тысячи пострадали.

Как сообщалось, в субботу, 25 августа, вблизи берегов штата Аляска в США произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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