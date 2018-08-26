В столице Молдовы проходят акции протеста, МВД говорит о подготовке массовых беспорядков

В центре Кишинева в воскресенье проходят сразу две акции протеста: одна – против действующей власти, другая – сторонников партии «Шор» и противников повышения цен на бензин.

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на издание NewsMaker.

Антиправительственную акцию протеста организовало движение национального сопротивления АСUМ. Акция была запланирована давно и должна была пройти на Площади великого национального Собрания, однако эту площадь неожиданно забронировала общественная активистка Майя Лагута, к которой присоединились противники повышения цен на топливо, а потом на площади решили провести митинг сторонники политика и бизнесмена Илана Шора.

Протест оппозиции переместился к памятнику Штефану. Люди кричали «Воры», «Долой мафию» и «Мы не сдадимся».

Корреспондент Интерфакса заявил, что участники акций протеста в центре Кишинева мешают друг другу в проведении массовых шествий, а представители партии Шора пришли на площадь, чтобы сорвать акцию протеста оппозиции.

МВД Молдовы возбудило уголовное дело за подготовку массовых беспорядков в ходе акции. Полиция заявила, что заблаговременно получила информацию о подготовке провокаций. В деле уже есть подозреваемые.

Движение транспорта по улицам, прилегающим к центральной площади Кишинева, перекрыто.

По данным NewsMaker, некоторые участники протеста партии «Шор» начали покидать площадь. Люди выходили не с пустыми руками – у каждого пакет с продуктами.

Представители оппозиции предложили пройти маршем к парламенту, а затем вернуться обратно и продолжить протест.

Оппозиция требует от властей признать действительными результаты выборов мэра Кишинева и начать уголовное преследование судей, которые не утвердили мандат избранного мэра Андрея Нэстасе. Оппозиция также намерена требовать отмены смешанной избирательной системы.

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