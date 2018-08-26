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воскресенье, 26 августа, 2018, 21:16 Общество
В США обнаружили акулу красного цвета

Большую белую акулу необычного окраса обнаружили в штате Массачусетс.

Об этом сообщает телеканал Fox8, – пишет Хроника.инфо.

Морского хищника длиной около трех метров вынесло на берег неподалеку от городка под названием Труро. Сотрудники службы по охране окружающей среды обратили внимание на то, что пасть и брюхо акулы были ярко-красного цвета.

Научная группа, которая приехала на место,  провела вскрытие и обнаружила внутри животного три свинцовых груза.

При этом ученым не удалось выяснить причину гибели акулы. Биологи также не смогли понять, чем вызван необычный внешний вид хищницы.

Специалисты передали образцы кожи и внутренностей животного в местный комитет по охране больших белых акул.

Как сообщалось ранее, пляж Мальорки закрыли из-за трехметровой акулы.
СШАакулановости Украины
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2018-08-27 03:07 :17