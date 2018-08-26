В США обнаружили акулу красного цвета

Большую белую акулу необычного окраса обнаружили в штате Массачусетс.
Об этом сообщает телеканал Fox8, – пишет Хроника.инфо.
Морского хищника длиной около трех метров вынесло на берег неподалеку от городка под названием Труро. Сотрудники службы по охране окружающей среды обратили внимание на то, что пасть и брюхо акулы были ярко-красного цвета.
Научная группа, которая приехала на место, провела вскрытие и обнаружила внутри животного три свинцовых груза.
При этом ученым не удалось выяснить причину гибели акулы. Биологи также не смогли понять, чем вызван необычный внешний вид хищницы.
Специалисты передали образцы кожи и внутренностей животного в местный комитет по охране больших белых акул.
Как сообщалось ранее, пляж Мальорки закрыли из-за трехметровой акулы.