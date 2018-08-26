В Луцке открыли первый в Украине Музей современного украинского искусства

В Луцке открыли Музей современного украинского искусства. Основателями и вдохновителями первого в Украине музея современного искусства стала семья Корсаков.

Об этом сообщает IA ZIK.

Общая площадь первой очереди музейного комплекса составит около 5000 м2 и будет включать ряд выставочных залов. Площадь постоянной экспозиции занимает 3000 м2. В музее были представлены работы более 100 художников (более 800 арт объектов). Здесь собрана коллекция произведений искусства лучших украинских авторов 20-21 века – живопись, графика, скульптура.

Музей современного украинского искусства

По словам Леси Корчак, одной из организаторов проекта, именно галерея современного украинского искусства «Арт-кафедра», которая открыла свои двери более четырех лет назад, стала началом создания частного музея. Основой же музея, по мнению его учредителей – является содействие в развитии духовности нации и пропаганда украинского искусства в мире.

Музей современного украинского искусства

В рамках работы музея будут проводиться мастер-классы для взрослых и детей с опытными художниками- практиками разных сфер. Музей современного искусства планирует организовать сотрудничество со школами, колледжами, университетами региона.

Музей современного украинского искусства

По мнению Виктора Корсака, чрезвычайно важным заданием музея будет снятие ореола ортодоксальности с академического искусства и пропаганда авангарда всегда и во всем, без никаких ограничений. «Мы хотим, чтобы данная институция стала не просто собранием экспонатов, а непрерывным потоком культурных мероприятий, а Луцк стал одним из центров современного искусства нашей страны», – подчеркнул Корсак.

Музей современного украинского искусства

Учредители считают, что музейный комплекс станет не только одним из туристических центров Украины, но и центром семейного досуга, любимым местом проведения выходных.

Музей современного украинского искусства

Как сообщалось ранее, в Луцке открыли необычную выставку о котах.

Музей современного украинского искусства Музей современного украинского искусства Музей современного украинского искусства Музей современного украинского искусства Музей современного украинского искусства Музей современного украинского искусства

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.