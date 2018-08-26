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воскресенье, 26 августа, 2018, 10:58 Общество
В Луцке открыли первый в Украине Музей современного украинского искусства

В Луцке открыли Музей современного украинского искусства. Основателями и вдохновителями первого в Украине музея современного искусства стала семья Корсаков.

Об этом сообщает IA ZIK.

Общая площадь первой очереди музейного комплекса составит около 5000 м2 и будет включать ряд выставочных залов. Площадь постоянной экспозиции занимает 3000 м2. В музее были представлены работы более 100 художников (более 800 арт объектов). Здесь собрана коллекция произведений искусства лучших украинских авторов 20-21 века – живопись, графика, скульптура.

Музей сучасного українського мистецтва
Музей современного украинского искусства

По словам Леси Корчак, одной из организаторов проекта, именно галерея современного украинского искусства «Арт-кафедра», которая открыла свои двери более четырех лет назад, стала началом создания частного музея. Основой же музея, по мнению его учредителей –  является содействие в развитии духовности нации и пропаганда украинского искусства в мире.

Музей сучасного українського мистецтва
Музей современного украинского искусства

В рамках работы музея будут проводиться мастер-классы для взрослых и детей с опытными художниками- практиками разных сфер. Музей современного искусства планирует организовать сотрудничество со школами, колледжами, университетами региона.

Музей сучасного українського мистецтва
Музей современного украинского искусства

По мнению Виктора Корсака,  чрезвычайно важным заданием музея будет снятие ореола ортодоксальности с академического искусства и пропаганда авангарда всегда и во всем, без никаких ограничений. «Мы хотим, чтобы данная институция стала не просто собранием экспонатов, а непрерывным потоком культурных мероприятий, а Луцк стал одним из центров современного искусства нашей страны», – подчеркнул Корсак.

Музей сучасного українського мистецтва
Музей современного украинского искусства

Учредители считают, что музейный комплекс станет не только одним из туристических центров Украины, но и центром семейного досуга, любимым местом проведения выходных.

Музей сучасного українського мистецтва
Музей современного украинского искусства

Как сообщалось ранее, в Луцке открыли необычную выставку о котах.

Музей сучасного українського мистецтва
Музей современного украинского искусства
 
Музей сучасного українського мистецтва
Музей современного украинского искусства
Музей сучасного українського мистецтва
Музей современного украинского искусства
Музей сучасного українського мистецтва
Музей современного украинского искусства
Музей сучасного українського мистецтва
Музей современного украинского искусства
Музей сучасного українського мистецтва
Музей современного украинского искусства
 
Луцкискусствомузейновости Украины
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2018-08-26 14:04 :06