В Киеве мужчина выбросился из окна 9 этажа

Из окна 9 этажа жилого дома по адресу улица Григоровича-Барского, 3 выбросился 36-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте. Инцидент произошел в субботу, 25 августа, около 21:40.

Об этом пишет Информатор.

Как сообщил отец жертвы, на момент трагедии его 36-летний сын был один в закрытой комнате. Отец не мог объяснить, почему его сын совершил такой поступок и находился в шоковом состоянии.

К сожалению, от полученных травм мужчина скончался еще до приезда медиков. На месте работал экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и «скорая».

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