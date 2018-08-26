В Киеве девушка пыталась наложить на себя руки в метро

Вчера, 25 августа, на станции метро «Дворец спорта» 19-летняя девушка пыталась наложить на себя руки, бросившись под проезжающий поезд.

Соответствующее видео появилось в группе «Киев Оперативный» на странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел на станции «Дворец Спорта». Девушка, которая спустилась в подземку, подошла к краю перрона, спрыгнули вниз на колеи и упала в выемку между рельсами.

На видео видно, как девушка выбирается из-под вагона и ее поднимают на платформу.

На место происшествия немедленно прибыли работники станции. Видимых повреждений у нее нет.

О причинах, по которым она решилась на отчаянный шаг, не сообщается.

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