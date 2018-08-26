В Киев прибыла первая баржа с херсонскими арбузами, – фото

Один из крупнейших зернотрейдеров Украины ООО СП «Нибулон» доставил в Киев первую партию херсонских арбузов.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«25 августа, к причалу филиала «Переяславская» причалило несамоходное судно NBL-91 вместе с буксиром «Анатолий Ганькевич», загруженное первой партией арбузов, собранных херсонскими фермерскими хозяйствами. Путь через всю Украину судно прошло чуть больше чем за трое суток», – сообщили в компании.

ООО СП «Нибулон» создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны.

«Нибулон» обрабатывает 83 тыс. га. Экспортирует сельхозпродукцию более чем в 60 стран мира. Ежегодный объем экспорта превышает 4,5 млн тонн.

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