В КНДР обвинили США в подготовке «преступного сговора»

Контролируемая государством газета Северной Кореи в воскресенье обвинила Соединенные Штаты в «лукавстве» и «подготовке преступного сговора» против Пхеньяна после того, как Вашингтон внезапно отменил визит госсекретаря США Майк Помпео

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Reuters.

Переговоры по денуклеаризации между обеими странами зашли в тупик после саммита президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне.

Помпео настаивал на конкретных шагах КНДР об отказе от своего ядерного арсенала, в то время как Пхеньян требует, чтобы Вашингтон сначала пошел на уступки.

Северокорейская газета Rodong Sinmun сообщила, что военные США, которые базируются в Японии, организовали авиационные учения, нацеленные на «проникновение в Пхеньян».

«Такие действия доказывают, что США вынашивают преступный сговор, чтобы развязать войну против КНДР и совершить преступление, которое заслуживает беспощадного божественного наказания в случае, если США не справятся со сценарием несправедливой и бандитской денуклеаризации КНДР», – говорится в сообщении издания.

Представитель посольства США в Сеуле заявил, что у него нет информации об учениях, о которых пишет издание.

Редакционная статья, в которой не упоминалась поездка Помпео, призвала Вашингтон отказаться от «бессмысленной военной авантюры» и реализовать сингапурское соглашение, в котором лидеры обещали работать в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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