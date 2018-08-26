В Британии на свадьбе невеста сломала обе ноги во время танцев

В Великобритании Линдси Хендерсон из Бирмингема лишь на следующее утро осознала, что, энергично танцуя на собственной свадьбе, сломала обе ноги.

Об этом сообщает tabloid.informator.

Линдси рассказывает, что на своей свадьбе не притронулась к алкоголю, так как хотела в деталях запомнить этот важный день.

Но это не спасло девушку от травмы, когда заиграла ее любимая песня. Невеста стала прыгать под музыку и в какой-то момент очень неудачно приземлилась.

«Сначала я не поняла, что произошло. Я заметила, что приземлилась как-то смешно, но не стала думать об этом дальше», – говорит девушка.

Девушка протанцевала еще шесть песен и благополучно добралась домой после праздника.

Лишь на следующее утро Линдси заподозрила неладное, но решила, что просто растянула связки. Но врачи были вынуждены ее разочаровать – это не растяжение, а самые настоящие переломы.

Теперь Линдси вынуждена пользоваться костылями, а свадебное путешествие ей пришлось перенести на апрель следующего года. Впрочем, девушка не очень переживает, ведь такое торжество точно запомнится ей навсегда.

«Все могло закончиться гораздо хуже, и я нахожу это довольно забавным», – прокомментировал событие невеста.

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