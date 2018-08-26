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воскресенье, 26 августа, 2018, 23:44 Общество
Ученые исследовали, что группа крови может рассказать о всех болезнях человека

Ученые считают, что все о болезни пациента может рассказать группа крови. Характеристика наборов антител, антигенов и эритроцитов свидетельствуют о предрасположенности к тем или иным проблемам.

Об этом сообщает cikavosti.

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Обладатели первой группы крови чаще всего являются долгожителями, отметили ученые. Однако для них характерны сердечно-сосудистые заболевания. Организм этих людей склонен к аутоиммунным расстройствам.

Те, кто имеет вторую группу крови, предрасположены к сахарному диабету и стрессу, простуде и вирусным инфекциям.

Как отмечают ученые, в 40% случаев фиксируется «синдром хронической усталости». Владельцы третьей группы крови реже остальных доживают до 100 лет.

В основном они болеют ангиной, страдают от отита и радикулита. Онкологические заболевания у них встречаются реже. Рак, если и затрагивает, то кишечник и ЖКТ.

Четвертая группа крови появилась последней на фоне смешанных браков. Такие люди болеют чаще, чем другие. Первыми их поражают инфекционные болезни. Кроме этого, нередко у детей с данной группой крови есть склонность к врожденному пороку сердца.

Напомним, ученые назвали преимущества людей с первой группой крови.
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